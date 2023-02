À Namur, "le cheval Bayard", l’œuvre d’Olivier Strebelle, s’élance en bord de Meuse, depuis 65 ans

Le cheval Bayard est coulé dans le bronze et garni de carreaux de céramiques. Si on l’observe d’un peu plus près, on s’aperçoit que la robe de l’animal présente plusieurs niches numérotées.

"Le jour avant l’ouverture de l’expo 58, Olivier Strebelle devait encore enchâsser des carreaux de céramique. Il s’est absenté. Mais à son retour, les carreaux avaient disparu. Il n’a donc jamais pu l’achever", explique Pierre Henrion.