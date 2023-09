A Namur, la relève des "Echasseurs" est assurée

A Namur, les Echasseurs organisaient ce matin leur dernier entraînement avant le grand week-end des fêtes de Wallonie. Depuis 2021, leurs joutes sur échasses font partie du patrimoine immatériel de l'Unesco et cette tradition se perpétue depuis 600 ans. Les plus jeunes, regroupés au sein d'une brigade, peuvent ainsi s'initier aux échasses dès 6 ans. Alors à l'ère du gaming et de la réalité virtuelle, qu'est-ce qui peut bien inciter les moins de 15 ans à prendre la relève? Voici quelques éléments de réponse.

Photo : Simon Fusilier