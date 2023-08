À Namur, des textiles religieux anciens se dévoilent à l’occasion d’une conférence-défilé

On pourra y découvrir comment s’habillaient les prêtres et plus encore les prélats, tels les évêques, puisque le Père Abbé de Maredsous possède ce rang, une façon complexe et très symbolique de paraître, largement épurée à la suite du concile œcuménique de Vatican II, tenu à Rome de 1962 à 1965. Des pièces totalement impensables seront montrées…

Il est vrai que les collections textiles de l’abbaye de Maredsous sont remarquables : ce sont plusieurs centaines de pièces qui sont conservées, naviguant entre le dernier tiers du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui : des trésors de tissages et surtout de broderies. La conférence-défile mettra évidemment l’accent sur les ornements néo-gothiques, style à l’honneur dans l’exposition du TreM.a… pourtant, un ensemble dérogera quelque peu à la règle.