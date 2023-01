A Namur, des affaires judiciaires jugées plus rapidement

Une justice plus rapide, des jugements plus rapprochés des délits dans le temps , c'est évidemment une avancée mais certains avocats émettent néanmoins des réserves. C'est le cas de Charlotte Ventura qui considère que cette procédure accélérée peut nuire aux intérêts de la défense :

" On reçoit parfois un avis de citation un mois avant l'audience ; endéans ce laps de temps, on doit consulter le dossier, trouver toutes les pièces utiles, se concerter avec le client et 30 jours, c'est trop court, car on a bien sûr d'autres dossiers en cours; on n'a pas toujours le temps d'être correctement préparé et les droits de la défense sont parfois mis à mal."

Les audiences se tiennent une fois par mois à Dinant et à Namur.