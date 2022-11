À Namur, comme dans de nombreuses autres communes wallonnes, l’éclairage public sera éteint de minuit à 5 heures dès ce 1er décembre

À Namur, l’éclairage public sera éteint de minuit à 5 heures du matin, et ce dès ce 1er décembre jusqu’au 31 mars prochain. Seule exception pour les nuits de Noël et du Nouvel an. Par ailleurs, la mesure ne s’applique pas aux routes régionales.

Cette extinction des feux était déjà d’application dans une centaine de communes wallonnes depuis le mois de novembre. En ce début de mois de décembre, une cinquantaine d’autres communes du Brabant wallon, de la Wallonie Picarde et de la province de Namur rejoignent le mouvement.

Cette mesure répond à l’appel d’ORES, Opérateur des réseaux gaz et électricité, dont l’objectif est de réduire la consommation d’électricité. En outre, elle permettra également aux 164 communes wallonnes d’épargner quelque 12 millions d’euros. Une économie non négligeable pour leur budget communal.