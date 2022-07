A Namur, comme ailleurs, Infrabel remplace et rénove les caténaires

C’est qu’il en faut des bras pour entretenir les caténaires sur les plus de 6000 km de voies principales en Belgique. L’un des réseaux les plus électrifiés d’Europe. Le métier de " caténairiste " est physique, technique et il faut aussi pouvoir supporter les horaires décalés et le travail de nuit. "On travaille comme des chouettes." précise Michel Delooz. "On travaille principalement la nuit et les week-ends, pour que les trains de voyageurs puissent circuler en journée en toute quiétude." Et pouvoir faire fi de certains dangers : "On travaille évidemment en hauteur, mais il y a aussi le danger électrique, on travaille quand même à proximité de câbles qui peuvent être sous tension de 3000 ou de 25 mille volts. Et puis le danger de la tension mécanique dans les fils et les câbles puisque nos fils de contacts sont tensionnés à 1000 kg chacun."