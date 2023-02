A Montréal, le coût environnemental du ramassage de la neige.

En quelques heures, les tonnes de neige vont disparaître pour permettre la circulation des voitures, des vélos et des piétons de Montréal. Une énorme logistique aux coûts environnementaux non négligeables, notamment en raison des centaines de véhicules polluants qui parcourent les rues et du sel utilisé.

Impossible de les rater quand ils entrent en action : l’énorme souffleuse avale la neige dans un bruit assourdissant avant de l’envoyer dans l’un des énormes camions qui roulent au pas à ses côtés. En quelques minutes, la rue est dégagée. "Le défi de la neige à Montréal est colossal. Quand on met bout à bout les rues et les trottoirs, ça fait 10.000 km, c’est l’équivalent de la distance Montréal-Pékin", explique Philippe Sabourin, porte-parole de la ville de Montréal.