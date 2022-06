À Montréal, l’art urbain s’affiche en grand

L’aspect musée à ciel ouvert séduit énormément Kata Hull, peintre originaire de Boston de passage à Montréal, arrêtée sous la fresque partiellement terminée de Caroline Monnet.

"J’aime voir de l’art n’importe où, et en extérieur, cela paraît plus accessible à plus de monde. Tout le monde n’est pas intéressé par les galeries", raconte cette touriste, accompagnée de son mari.

Natalie Capuano, qui a déjà pris plus de 500 photos de fresques murales, est très fière de voir ces peintures :

Cela change l’image de la ville.

"C’est un grand plaisir de venir découvrir chaque année les nouvelles murales, on est souvent surpris et c’est beaucoup plus beau que des murs nus finalement", estime cette Montréalaise qui porte un t-shirt Mickey très coloré et de grosses lunettes de soleil.

Parmi les fresques célèbres, la ville en compte deux immenses à l’effigie du chanteur Léonard Cohen, né dans l’agglomération de Montréal et décédé en 2016.