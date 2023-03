A Mons, vous êtes désormais aussi invités à planter votre petite graine

Elles se multiplient, elles poussent, elles se développent et elles mettent (sans doute) des fleurs dans la vie de nombreux habitants. Elles, ce sont les grainothèques. Des sortes de marchés aux plantes où on vient pour emprunter des graines de fruits, de légumes ou de fleurs afin de les faire pousser chez soi, avant de ramener à son tour des graines pour que d’autres puissent en profiter.

L’une des dernières du genre à être sortie de terre (si l’on peut dire) est la grainothèque "Se’Mons" à Mons. C’est la première du genre dans la cité du Doudou et lors de sa première ouverture au public il y a quelques jours, elle a attiré les curieux. "Alors, j’ai pris des fleurs, différentes variétés. J’avais envie de couleurs", explique Pauline au micro de TéléMB. "Et quelques petits légumes, idéalement pas trop compliqués et que je connais, parce que voilà", conclut-elle avec une petite moue et un petit sourire.

Il n’y a bien sûr aucune obligation pour les visiteurs qui viennent prendre des graines d’en ramener ensuite

Le but est clair pour la Maison Folie et l’une de ses responsables Isabelle Bierlaire. "Pousser les gens à remettre les mains à la terre, en ayant des semences gratuites et donc pas coûteuses. Que ce soit aussi des graines locales. Et que les gens puissent se les échanger. Il y a donc aussi l’aspect entraide et rencontre dans ce projet". Mais elle s’empresse de préciser "qu’il n’y a bien sûr aucune obligation pour les visiteurs qui viennent prendre des graines d’en ramener ensuite. Il faudra que certains nous en rapportent de nouvelles, évidemment, sinon le projet ne pourra pas fonctionner. Mais ils ne doivent pas avoir peur de franchir la porte et venir se servir sans être contraints".

