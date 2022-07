À Monaco, un habitant sur trois est millionnaire

Le saviez-vous ? La Principauté de Monaco est en tête des villes où la densité de millionnaires et la plus élevée, devant Zurich et Genève. Le Rocher possède même la plus grande densité d’ultra-riches, à savoir les personnes détenant des actifs de 30 millions de dollars ou plus. Ils sont 200 à faire partie de ce club très restreint, sur une population totale de 40.000 Monégasques. Parmi eux, le vendeur d’art David Nahmad (Monégasque le plus riche), Lewis Hamilton ou encore le Prince Albert II de Monaco.