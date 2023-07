A Mexico, des chiens, des perruches et un hamster au service de la santé mentale.

C'est dans ce contexte que l'ISSSTE a créé le programme de santé mentale "Harley et ses amis". L'objectif est de prévenir et détecter les complications et d'intervenir sur les problèmes déjà identifiés, souligne Ledesma.

Le choix d'un chien dépend moins de sa race que de son tempérament, qui doit transmettre de la tranquillité, et de sa capacité à interagir avec les humains, ajoute la spécialiste.

L'avantage, c'est qu'il ne coûte rien à la sécurité sociale, ajoute-t-elle en plaisantant sur Harvey : "Il continue de faire des gardes et des remplacements".

La célébrité du pug est telle que des marques de croquettes et d'accessoires pour chiens lui ont offert des produits gratuits et des propositions de contrats publicitaires. Harley "a rejeté toutes les offres. Il a perdu une occasion de devenir riche. Il le regrette maintenant", plaisante Ledesma, face au regard interrogatif du chien monté sur son bureau.