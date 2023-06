À Mayotte, les coupures d'eau et la sécheresse comme quotidien.

D'autres ont réussi à raccorder l'eau chez eux, comme à Majicavo-Koropa, en face de l'ancien bidonville de Talus 2, démoli dans l'opération "Wuambushu", qui vise à réduire l'habitat insalubre et à expulser les personnes en situation irrégulière.

"On gère comme on peut. On met de l'eau dans le jerrycan pour économiser. Ce qu'on stocke, on le prend pour cuisiner, pour laver les assiettes", souligne Anna (prénom modifié), avec son bébé dans les bras. Ils vivent à sept dans son habitation alors elle se contente d'une seule douche quotidienne, le matin. "Pour le bébé on ne gaspille pas : pour lui, c'est matin et soir", assure la mère de famille.

Bibi (prénom modifié) vit un peu plus bas. "Il y a des coupures tout le temps. Des fois on ne prévient pas, ça coupe direct, on n'arrive pas à stocker. Quand tu te lèves le matin, t'as besoin de prendre la douche, l'eau ne revient qu'à 7h et nous, on se lève à 5h pour éviter les embouteillages", soupire-t-elle.