À Mayotte, le gouvernement français mobilise la police pour détruire les bidonvilles et "restaurer la paix républicaine"

L'opération "Wuambushu" - "Reprise territoriale" en mahorais - préparée depuis un an par le gouvernement français est lancée à Mayotte, ce département français situé entre Madagascar et la côte du Mozambique. Objectif : "la restauration de la paix républicaine", selon les termes du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin.

Pour ce faire quelque 1800 policiers et gendarmes, dont des centaines de renforts de métropole, sont exceptionnellement mobilisés depuis la mi-avril sur l'archipel. Leur mission : déloger les migrants en situation irrégulière des bidonvilles et expulser les sans-papiers - pour la plupart Comoriens - vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche située à 70 km.

L'objectif, c'est (qu'il n'y ait) plus de bidonvilles à Mayotte.

Les opérations ont débuté il y a quelques jours, avec l'intensification des contrôles routiers, dans les bidonvilles, mais aussi des contrôles maritimes afin d'empêcher des personnes d'entrer illégalement sur l'archipel.

L'étape suivante, ouvertement assumée par le gouvernement français, est la destruction de bidonvilles. "L'objectif, c'est (qu'il n'y ait) plus de bidonvilles à Mayotte", a déclaré Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, estimant que ceux-ci sont "dangereux pour les gens qui y vivent et pour leur santé".