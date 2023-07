A Marseille, une application pour dénoncer le harcèlement à la plage.

"Plus d'une femme sur trois de 18 à 34 ans a déjà été victime de harcèlement sur la plage. Plus de la moitié des répondantes affirment avoir peur de s'y rendre toute seule : l'idée est de déplacer la honte sur le harceleur", a affirmé Nathalie Tessier, conseillère municipale à la ville de Marseille déléguée aux Droits des femmes.

A la suite d'une première expérimentation l'an dernier sur une seule plage, la cité phocéenne a décidé cet été d'étendre le dispositif sur quatre plages de la ville et ce, jusqu'au 31 août.

En tout, quinze médiateurs et médiatrices vêtus d'un maillot blanc siglé "Médiation - Safer plage" et qui agiront en binômes ont été formés pour intervenir en cas d'alerte. La première personne aura pour but de localiser la victime et de la mettre si besoin en zone sûre, la seconde tentera d'échanger avec la personne soupçonnée de harcèlement.