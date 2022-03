A Marche-en-Famenne, la sécurité routière est la préoccupation de tous

La sécurité routière au cœur des préoccupations des Marchois mais aussi du Collège communal. Les analyseurs de trafic acquis par la commune il y a quelques mois et le travail mené avec la zone cde police Famenne-Ardenne et le conseil consultatif de la mobilité commence à porter ses fruits. Deux petits boîtiers permettent d'analyser le trafic et d'objectiver le sentiment d'insécurité. Résultat, on peut agir vite et efficacement, comme par exemple à la Chaussée de Marenne. " On avait plus de 60% de dépassement de la vitesse maximale autorisée qui était de 70 km/h ", explique l’échevin de la mobilité Nicolas Grégoire. " Nous avons pris immédiatement des mesures. La vitesse a été ramenée à 50km/h, placé des plots et réaliser des marquages au sol " Résultat, une nouvelle analyse démontre qu’aujourd’hui, au même endroit, la vitesse moyenne est de 35 km à cet endroit.