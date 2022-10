À Manchester, un laboratoire teste les drogues des fêtards pour leur éviter des overdoses.

Et il y a urgence à agir. De plus en plus de jeunes Britanniques prennent des drogues dans un contexte festif mais pas uniquement. Ils sont nombreux à utiliser ces substances pour échapper à leurs problèmes quotidiens, comme le révèle une nouvelle étude de l’association The Mix. Un tiers des 16-25 ans déclarent ainsi avoir consommé une drogue (de catégorie A, B ou C) au cours des douze derniers mois, contre 22% en 2021.

Cette tendance inquiétante est amplifiée par plusieurs facteurs comme les tabous autour de la consommation de substances illicites et une méconnaissance autour des services luttant contre la toxicomanie. "Par conséquent, des centaines de milliers de jeunes souffrent en silence au lieu de se faire aider", regrette The Mix.