A Malmedy, le commerce en centre-ville se porte plutôt bien

"Ce sont toujours des très beaux commerces qui arrivent à Malmedy. Il faut dire aussi un grand merci à la commune qui est toujours une commune très fleurie, par exemple ici, le printemps commence déjà. A Noël, on a eu des illuminations magnifiques au niveau de la Cathédrale. Donc c'est vrai qu'on est gâtés à ce niveau-là" déclare la commerçante.

Une prime pour les commerçants qui s'installent

Des commerçants attirés par le tourisme des Hautes Fagnes, toutes proches, mais aussi par des aides financières. Régis Thonon est le gérant d’un magasin de sport. Il a pu profiter d'une aide de 6000 euros pour s'installer. "Ça a été un petit plus quand même effectivement" confie-t-il. "Au départ, on ne savait pas qu'on avait droit à cette prime, et puis quand on a su qu'on l'avait, ça a aidé à financer les travaux du magasin, très clairement, on a été content d'avoir cette petite prime supplémentaire dont d'autres commerçants malmédiens ont bénéficié aussi."