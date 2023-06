A Madrid, un nouveau musée ultramoderne expose les vieux trésors de la monarchie

Un troisième niveau accueillera les expositions temporaires mais aussi un cube "immersif" où seront projetées des images à 360° des dizaines de "sites royaux" à travers l’Espagne, dont sont issues les pièces exposées. La plupart des 650 œuvres de l’exposition permanente n’étaient jusqu’alors pas accessibles et prenaient la poussière dans des réserves ou des ailes de palais et monastères fermés au public. Elles seront renouvelées régulièrement, le musée étant doté de réserves à la pointe de la technologie pour conserver les milliers d’œuvres des collections royales. "Notre rôle est de les montrer pour que les citoyens soient conscients que ce patrimoine appartient à tous, contrairement à d’autres pays", précise-t-elle en pointant du doigt des monarchies dans lesquelles de nombreuses œuvres appartiennent à la famille royale et non à l’Etat.

L’attrait pour la monarchie s’érodant avec le temps, le défi pour cette nouvelle galerie sera d’attirer autant de visiteurs que le Palais Royal voisin, qui en recense en moyenne environ 1,5 million par an, contre plus de 2,5 pour le palais de l’Alhambra à Grenade, monument le plus visité du pays. L’établissement compte pour cela sur son architecture, récipiendaire de plusieurs prix internationaux. La construction entre 2005 et 2016 de la galerie a nécessité de creuser la roche de la corniche surplombant des jardins royaux. Des portiques de béton gris clair, entre lesquels s’intercalent d’immenses baies vitrées, ont remplacé la falaise, de sorte que le bâtiment est quasiment invisible depuis les hauteurs du palais.