À Madrid, le musée du Prado célèbre ses bienfaitrices

Pendant longtemps, les artistes femmes ont été cantonnées aux réserves des musées. Elles sortent de plus en plus de l’ombre, sous l’impulsion d’institutions, comme le Prado, qui mettent en place des initiatives visant à réévaluer la place des femmes dans les arts.

Le musée madrilène a pris le parti pris de rendre hommage aux mécènes et aux donatrices qui ont enrichi sa collection au fil des siècles, à travers le parcours thématique "El Prado en femenino". En effet, des chefs-d’œuvre comme La Descente de croix de Rogier van der Weyden, Charles Quint à cheval à Mühlberg du Titien et La Sainte Famille entourée de saints de Rubens n’orneraient pas les murs du Prado, sans la générosité de plusieurs patronnes des arts.

Isabelle-Claire-Eugénie d’Autriche est l’une d’entre elles. Le Prado accueille des dizaines d’œuvres issues de son mécénat, dont un portrait d’elle qu’a peint Pierre-Paul Rubens en 1625. Cette huile sur toile a été entreposée durant des années dans les réserves du musée, avant d’en être sortie pour "El Prado en femenino". Les visiteurs du Prado peuvent désormais l’admirer aux côtés d’œuvres longtemps cachées telles que des bustes sculptés d’Éléonore d’Autriche et de Marie de Hongrie, réalisés respectivement par Jacques Du Brœucq et Leone Leoni.

Mais la contribution d’Isabelle-Claire-Eugénie d’Autriche au Prado ne s’arrête pas là. C’est grâce à elle que le musée espagnol abrite la plus grande collection d’œuvres de Rubens au monde. Rien d’étonnant donc à ce qu’il lui ait dédié une section entière de "El Prado en femenino".

Ce parcours thématique est basé sur les travaux de Noelia García Pérez, une historienne de l’art qui enseigne à l’Université de Murcie. La spécialiste a analysé les étiquettes des œuvres de la collection du Prado réalisées entre 1451 et 1633, et a présenté ses conclusions lors d’un symposium en mars. Suite à cet événement, le musée a décidé de porter un nouveau regard sur sa collection permanente et sur les femmes qui ont aidé à la construire.

"El Prado en femenino" invite le grand public à s’intéresser de plus près à une trentaine d’œuvres ayant été réalisées ou collectionnées par des patronnes des arts telles que Isabelle-Claire-Eugénie d’Autriche, Isabelle Iʳᵉ de Castille et Marie d’Autriche. Selon ARTnews, les chefs-d’œuvre inclus dans le parcours thématique ont reçu de nouveaux titres et notices explicatives. Le but ? Supprimer certaines mentions inutiles à la bonne compréhension de l’œuvre (une des anciennes étiquettes mentionnait, par exemple, la laideur de l’ancienne reine d’Angleterre, Marie Tudor), et supprimer des termes réducteurs comme l’expression "épouse de" pour désigner les femmes mécènes mises à l’honneur.

Les visiteurs du Prado peuvent découvrir "El Prado en femenino" jusqu’au 9 avril 2023. Ils peuvent également se rendre sur la page Youtube officielle du musée pour regarder trois documentaires reprenant les trois grandes sections du parcours thématique.