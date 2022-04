A Macron de prouver aux Français qu'ils ne vivent pas en enfer

Le pire a donc été évité pour la France. L'extrême-droite n'entrera pas à l'Elysée et c'est tant mieux.

Simon Kuper, l'un des éditorialistes du Financial Times s'est souvenu ce weekend de la phrase attribuée à l'écrivain Sylvain Tesson : "La France est un paradis peuplé par des gens qui croient qu'ils sont en enfer".

Si pareille phrase vous faire sourire, tant mieux, mais l'ultra-gauche et l'ultra-droite n'ont pourtant pas cessé de faire croire aux Français qu'ils vivent en enfer !

A les écouter, la France est la championne mondiale de la dette publique, la championne du monde du taux de chômage et la championne du monde la pauvreté. Je ne dis pas que c'est faux, qu'il n'y a pas de problèmes de fins de mois en France, surtout pour les personnes les plus défavorisées, mais à écouter les discours de la gauche radicale et l'extrême-droite, on a l'impression qu'on ne parle pas du même pays, mais du Tchad comme le fait remarquer avec malice mon confrère du Financial Times.

A l'extrême-gauche, certains auraient aimé avoir Mme Le Pen à l'Elysée, car le chaos social que cela aurait engendré préfigurait le "grand soir", celui de la révolution bien entendu. Mais comment oser penser de la sorte ?