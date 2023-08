A Macerata, entrez dans l’arène et vivez l’opéra en plein air dans le Sferisterio

L’orchestre et les chœurs issus de la région des Marches sont dirigés par le chef espagnol Jordi Bernàcer qui propose une direction assez raffinée et élégante, mais qui pourrait certaines fois rêver plus puissante. L’opéra et sa Scène de la Folie sont accompagnés du très rare harmonica de verre sous les mains virtuoses de Sascha Reckert.

Il reste encore trois représentations de Lucia di Lammermoor à voir à Macerata, jusqu’au 19 août. En 2024, la mise en scène sera reprise au festival d’Orange.

Pour l’été 2024, Macerata et son Sferisterio proposeront un festival 100% Puccini, de La Bohème à Turandot.