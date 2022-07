A Louvain-la-Neuve, les imprimeurs sont inquiets face à la pénurie de papier

" Avant, on commandait un papier, on l'avait dans les 24 heures; aujourd'hui, on doit systématiquement vérifier, avant de confirmer au client, que le papier est bien disponible et dans le cas contraire , cela nous amène parfois à jongler et à devoir faire des compromis; il nous arrive désormais de proposer des alternatives ou de choisir un papier en fonction des délais de livraison. En tout état de cause , il faut être sur la balle en ce qui concerne les achats" explique Geoffroy Wolters, le directeur général.

Cette pénurie de papier résulte de plusieurs facteurs : En amont , il y a eu il y a quelques années une surcapacité de production par rapport à la demande suivie d'une adaptation, à la baisse, aux besoins réels du marché. La crise sanitaire est arrivée dans la foulée et elle a fortement perturbé les approvisionnements; dans le même temps , la surconsommation de carton a capté une partie non négligeable des matières premières et enfin , la hausse des prix de l'énergie a fait flamber les prix.

" Tous les 3 mois , on est confrontés à de grosses augmentations de prix, confirme Sophie Duplaquet, la responsable des achats. Cela peut grimper jusqu'à 50% sur certains types de papiers." Impossible évidemment de répercuter de telles hausses sur la clientèle, même si jusqu'à présent elle se montre compréhensive.