À Louvain-la-Neuve, l’histoire d’une sororité étudiante

Louvain-la-Neuve, années 1980. Voilà soixante ans que les femmes sont admises à l’université, mais elles semblent longtemps tenues à l’écart des guindailles des garçons. Les associations étudiantes renaissent tout juste après avoir souffert du Walen Buiten.

Certaines filles participent timidement à leurs animations (concours, activités bibitives, soutien pour les cours, réunions). Si petit à petit elles s’insèrent dans les comités d’organisation, leurs assignations restent strictement liées à des tâches domestiques, couturières par exemple. Le tournant a lieu en 1986 quand quelques prisonnières atteignent des "hauts postes" de comité. L’idée de la fondation d’un ordre strictement féminin vient des frustrations vécues par ces filles, entre remarques incessantes et hostilité à leur insertion dans les associations souvent très masculines :

On voulait vraiment, vraiment, pas de nous : "pas de mijole en guindaille" qu’ils disaient. Il était tout à fait hors de question pour eux d’accepter que les filles rentrent dans les ordres.

En 1988, quelques-unes décident de faire un pied de nez à cette résistance en créant un espace fait par et pour les femmes. Pour faire face aux violences de genre qu’elles subissent, les FAMA ont construit un espace de non-mixité choisie avant le terme. Elles bataillent depuis trente ans pour adopter certaines attitudes viriles mais aussi pour se rapproprier le système avec leurs propres codes, souvent une mise en scène théâtrale de féminisation.

À titre d’exemple, le nom "FAMA" a été choisi pour deux raisons : la marque de margarine et le nom d’une divinité romaine aux trompettes de la rumeur et de la renommée. C’est bien connu : les femmes cuisinent et colportent des ragots. Le nom même de l’ordre est un pied de nez aux stéréotypes de genre :