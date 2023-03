À Los Angeles, une voiture percutée par un pneu s’envole

À Los Angeles le 23 mars, une voiture s’est littéralement envolée après avoir été percutée par un pneu.

La caméra embarquée d’une voiture, ça filme des heures pour rien jusqu’au moment où il se passe quelque chose d’incroyable. Souvenez-vous de cette personne qui s’est jetée volontairement sous une Tesla mais qui a été dénoncée par la caméra de la voiture… Sur les réseaux sociaux, les vidéos insolites font des milliers de vues et les propriétaires de voitures sont de plus en plus nombreux à s’en équiper.

Dans cette vidéo, on peut voir un pneu desserré qui se détache d’une camionnette blanche. Il vient percuter une voiture qui s’envole avant de basculer à l’envers. Un évènement très impressionnant qui n’a heureusement fait aucun blessé grave.