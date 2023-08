A Los Angeles, un artiste répare un terrain de basket grâce à l’art ancestral japonais du Kintsugi

Le Kintsugi est donc une méthode de restauration, "un raccommodage à l’or". Signifiant littéralement "jointure à l’or", cette technique serait née à la demande du Shogun Ashikaga Yoshimasa au 15e siècle. Selon la légende, l’homme utilisait quotidiennement un "Chawan", un bol destiné à la cérémonie du thé. Celui-ci se serait malheureusement brisé entraînant une grande déception chez le shogun. Il l’envoya donc en chine pour réparation. Cependant, le résultat fut loin de ses attentes. Il chargea alors ses artisans de réaliser une nouvelle réparation plus esthétique et fonctionnelle. Le Kintsugi était né.

Et pour restaurer ces objets cassés, les artisans utilisent de la sève d’arbre, une laque naturelle issue du laquier, et de la poussière d’or. Le processus extrêmement long nécessite une grande précision et de nombreuses étapes. De telles restaurations peuvent durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. Dans un premier temps, les pièces brisées sont donc rassemblées et nettoyer avant d’être recollées à l’aide de sève. Après séchage, l’objet est poncé et ses fissures sont ensuite recouvertes de plusieurs couches de laque mélangée à de la poussière d’or. Le processus terminé, l’objet révèle tout son éclat.

Au-delà de son aspect artistique, la pratique est devenue une véritable démarche philosophique. Le Kintsugi touche au symbolique et met en évidence les étapes de guérison et l’importance de la résilience. La pratique nous force à accepter les imperfections, à réparer plutôt que jeter et à reconstruire pour sublimer. Une véritable ode à l’imperfection et à la fragilité. Un acte poétique dont seul le pays du soleil levant a le secret.