À Los Angeles, Harvey Weinstein jugé coupable de trois agressions sexuelles

L’ancien "roi" du cinéma de 70 ans, qui a produit de grands succès primés comme "Pulp Fiction" ou "The Artist", a déjà été condamné à New York en 2020 à 23 ans de prison pour des faits similaires. Au cours de ce nouveau procès, quatre femmes témoignant de manière anonyme ont accusé avec force détails le producteur de les avoir contraintes à des relations sexuelles dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013. Une cinquième a finalement refusé de témoigner.

Après des semaines d’audiences éprouvantes, souvent interrompues par les sanglots des plaignantes, l’accusation a dépeint M. Weinstein comme un ogre tout-puissant, dont la mainmise sur Hollywood - les films qu’il a produits ont reçu plus de 330 nominations aux Oscars et 81 statuettes – a longtemps empêché ses victimes de parler, par peur de répercussions sur leur carrière.