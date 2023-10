A Londres, une représentation des "Misérables" perturbée par des activistes écologiques

Ce mercredi 4 octobre, alors que la troupe du théâtre Sondheim entonnait la célèbre chanson de la comédie musicale Les Misérables, aux paroles révolutionnaires fort à propos ("Do you hear the people sing, this is the song of angry men", "Entendez-vous le peuple chanté, c'est une chanson d'hommes en colère"), cinq activistes sont montés sur scène et ont interrompu la représentation, certains s'enchaînant à la scène avec des cadenas de vélo.