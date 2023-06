A Londres, une exposition met à l’honneur les "divas" et leurs luttes

La diva est ensuite passée de la scène au cinéma, muet puis sonore. Une partie importante de l’exposition est consacrée à des icônes telles que Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor et Marilyn Monroe, cette dernière étant représentée par le célèbre portrait pop d’Andy Warhol.

En racontant la lutte de ces artistes pour se faire une place dans un monde dominé par les hommes, l’exposition décrit aussi l’évolution parallèle du mouvement féministe et des industries créatives.

Il s’agit de montrer "la diva et son pouvoir, la diva et sa créativité […], celle qui a une voix et utilise cette plateforme pour renverser la situation", a déclaré Mme Bailey.

L’exposition s’intéresse aussi à Nina Simone et Ella Fitzgerald, artistes et militantes antiracistes, exposées aux côtés d’images plus récentes du mouvement Black Lives Matter.

Si la partie la plus récente de l’exposition se concentre sur des stars comme Tina Turner ou Cher, avec leurs tenues spectaculaires, le mouvement punk est aussi représenté avec l’Anglaise Siouxsie Sioux et ses tenues anticonformistes.

L’exposition s’intéresse également à Madonna, Björk ou Lady Gaga, en expliquant que leur capacité à se réinventer à la manière d’un caméléon a conduit certaines d’entre elles, telle l’Ecossaise Annie Lennox, à jouer avec les frontières du genre.

Cette fluidité du genre permet d’inclure d’autres "divas" qui, comme Freddie Mercury, Elton John ou Prince, ont contribué à la lutte pour les personnes LGBT + avec leurs costumes à plumes et leurs talons hauts, jusqu’à aboutir à des figures comme le rappeur queer noir Lil Nas X.