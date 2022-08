A Londres, un bus sensibilise les enfants à la pratique musicale

Des professeurs de musique affiliés à Lycaeum Music sont présents dans le bus afin de guider les jeunes mélomanes dans leur éveil musical. Ils les aident à découvrir leur instrument de prédilection avant de leur apprendre à en jouer. Une initiative qui a pour but de démocratiser l’apprentissage de la musique, selon Petru Cotarcea, l’un des responsables du Music on Wheel Bus. "Ce que nous essayons de faire, c’est de rendre l’éducation musicale au Royaume-Uni un peu plus abordable pour tout le monde", a-t-il expliqué à nos collègues de Classic FM.