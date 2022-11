A Londres, les riverains se mobilisent pour sauver les derniers réverbères à gaz

Modèles Rochester, Grosvenor, design simple ou plus raffiné, Londres compte toujours plus de 1.000 de ces réverbères à gaz, installés à partir du début du 19e siècle et considérés alors comme une innovation majeure dans un centre-ville aux rues sombres, souvent malfamées et dangereuses.

Au cœur de la capitale, ils éclairent encore une partie du Mall, la grande avenue menant à Buckingham Palace, les petites rues de Covent Garden ou les abords de l’Abbaye de Westminster, recréant à la nuit tombée l’ambiance mystérieuse des romans de Charles Dickens ou de films comme Mary Poppins ou Sherlock Holmes.

"Ils sont une part incroyablement importante de l’histoire de Londres, ils sont dans son ADN", défend Luke Honey, un auteur spécialiste d’antiquités impliqué dans la campagne pour les sauver, en regardant avec tendresse un de ces lampadaires dans Goodwins Court, une petite rue de Covent Garden.