A Londres, le prince William vu en train de vendre le magazine des sans-abri

Contacté par l'AFP, le palais de Kensington n'a pas commenté. De son côté, The Big Issue n'a pas non plus relayé l'apparition du prince parmi ses équipes.

Les quatre jours de célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II la semaine dernière ont confirmé l'extrême popularité du prince et de sa famille. A quelques jours de ses 40 ans, William est le plus populaire des "royals" derrière la reine, avec 66% d'opinions favorables selon YouGov, suivi par son épouse Kate (60%), source d'une admiration sans limite des tabloïds.

Se prêtant sans ménagement aux obligations protocolaires et rôles caritatifs, cherchant à s'afficher en famille "normale" tout en restant discrets sur leurs états d'âme, ils sont désormais largement considérés comme incarnant l'avenir de la monarchie.