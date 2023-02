À Londres, le musée du vagin s’interroge sur son avenir

C’est la troisième fois depuis sa création en 2017 que le Vagina Museum doit changer de locaux. Il s’était établi dans le célèbre marché aux puces de Camden en 2019, après avoir existé pendant deux ans sous la forme d’une série d’événements éphémères à la Royal Institution, à la Feminist Library ou encore au musée Freud. D’après The Art Newspaper, le Vagina Museum a dû déménager au 18 Victoria Park Square, à Bethnal Green, en mars 2022, après que les propriétaires des locaux de Camden Market ont refusé de renouveler son bail.

Le Vagina Museum a accueilli plus de 40.000 visiteurs dans son espace de Bethnal Green. Ils ont pu y découvrir des expositions comme "From A to V", qui analyse l’appareil génital féminin sous différents prismes, et "Periods : A Brief History", qui s’attaque frontalement aux règles. Elles témoignent de la mission du Vagina Museum : parler de vagin, de vulve, de clitoris, d’utérus ou encore de cycles menstruels ouvertement et honnêtement.

L’appareil génital féminin fait encore l’objet de (trop) nombreux tabous et injonctions sociétales. Pour le Vagina Museum, il est primordial de les déconstruire au sein d’institutions ayant pignon sur rue. "Ce musée est trop important pour qu’on y renonce. C’est un musée qui signifie beaucoup pour les gens. C’est un service éducatif vital. Dans certaines parties du monde numérique, et dans de nombreux endroits de la planète, vous ne pouvez même pas prononcer le mot "vagin"", a expliqué sa directrice, Florence Schechter, au Evening Standard.

Les responsables du Vagina Museum cherchent actuellement de nouveaux locaux à Londres prêts à accueillir le musée. Son étonnante collection d’objets et d’artefacts sera conservée dans un entrepôt durant cette période transitoire. Un appel aux dons a été lancé sur les réseaux sociaux pour assurer la pérennité du Vagina Museum. "Nous avons déjà surmonté une pandémie et une période d’itinérance temporaire. Avec votre aide, nous pourrons également surmonter cette épreuve ensemble", a annoncé l’institution dans un communiqué sur Twitter.