A Londres, le café à thème animalier se réinvente pour le jubilé de platine de la reine.

Il y eut Dookie, Sugar, Honey mais aussi Monty, Willow ou encore Susan. Tous ont un point commun : ils appartiennent à la race de chiens Corgi. Il suffit de décrire ces toutous en précisant que leurs pattes sont très courtes et leur corps très long (et on ne manquera pas de mentionner non plus les adorables grandes oreilles pointues) pour que n'importe qui comprennent de quelle bête à poils il s'agit.

Les Corgis sont intimement liés au règne historique d'Elizabeth II, qui a vécu quasiment toute sa vie aux côtés de ces chiens au minois si attachant.

Cette passion a démarré à l'âge de sept ans, lorsque son père George VI adopte Dookie, le tout premier Corgi de la famille royale.

A noter que l'amour de la reine d'Angleterre pour ces chiens au pelage roux et blanc est tel que compte tenu de son âge avancé (96 ans), elle a décidé de ne plus en adopter pour être certaine de ne pas laisser d'orphelins après sa disparition...