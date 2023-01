À Londres, l’art s’invite dans les stations de métro

Transformer les transports en commun en galerie d’art. C’est la démarche effectuée par Transport for London, la société publique de gestion des transports du Grand Londres. Elle a invité des artistes de renom comme Monster Chetwynd et Barby Asante à s’exprimer sur les murs des couloirs et les escaliers du métro londonien, afin de faire rayonner la culture auprès d’un large public.

Monster Chetwynd, nommée au prestigieux Turner Prize en 2012, transformera ainsi le quai de la station de métro Gloucester Road en mai. Ce projet ambitieux comprend une installation de 60 mètres de long autour des grenouilles, des salamandres, des tortues et des têtards – un thème animalier récurrent dans l’œuvre de la Britannique de 50 ans – ainsi qu’un film. "Chetwynd prend comme point de départ l’exploit technique du Crystal Palace, construit en 1851, et sa conception par le jardinier devenu architecte Joseph Paxton", indique dans un communiqué Transport for London (TfL).

Barby Asante participera, elle, à l’édition 2023 du programme "Art on the Underground" en réinventant l’une de ses créations les plus connues, "Declaration of Independence". Il s’agit d’un forum performatif qui réplique les salles de conférences où sont négociés des traités d’indépendance, des accords commerciaux ou encore des manifestes. L’artiste pluridisciplinaire invite généralement des inconnus à y partager des récits de vie en lien avec l’esclavage et le colonialisme. Cette fois-ci, elle a convié les équipes du TfL à partager leur vécu durant une performance présentée en septembre aux Londoniens à la station de Stratford.

La Canado-coréenne Zadie Xa et l’Italien Jem Perucchini font également partie des artistes qui égayeront les installations du métro de la capitale anglaise. Zadie Xa explore la figure mythologique du griffon comme emblème du "Tube" (surnom du métro londonien) au début du XXe siècle à travers sa nouvelle création. Elle sera dévoilée au public en mars à la station Aldgate East. Il faudra toutefois attendre le mois de novembre pour découvrir la peinture murale que Jem Perucchini a imaginée pour la station Brixton.