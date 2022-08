À Londres, des glaces au ketchup, à la mayo ou encore au thé ont un succès fou

La glace au chocolat, à la vanille ou encore à la fraise qui révèle quelques traits de votre personnalité, c’est has been. Place à la glace au ketchup, à la mayo’ou encore au thé !

À Londres, les jours de canicule sont, depuis le 9 juillet, rafraîchis par des glaces aux parfums surprenants. Ketchup, mayonnaise, haricots-tomates façon English Breakfast, thé ou encore céréales sont les saveurs proposées dans le concept store d’Anya Hindmarch, "The Ice Cream Project".

Jusqu’au 28 août, les Londoniens et les touristes pourront se rafraîchir dans un concept store au style minimaliste avec des congélateurs classes et argentés remplis de pots de crème glacée et de sorbets. Un endroit sympa pour également découvrir la collection d’accessoires d’Anya qui, à la base, est une créatrice de mode. Si elle a décidé d’ouvrir son temple de la glace cet été, c’est pour faire honneur à ses marques préférées du secteur food.

Et c’est un succès pour le store éphémère : pas un jour ne passe sans qu’il y ait la file jusqu’à l’extérieur. Le staff ne sait d’ailleurs pas toujours servir tout le monde donc si vous désirez y faire un petit tour, il est recommandé de vous y rendre bien avant l’heure de fermeture.