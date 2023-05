A lire : "Quitter Téhéran", une enquête personnelle et une histoire politique de l’Iran

Naïri Nahapétian, actuellement bannie de son pays pour ses livres, décrit son pays comme moderne et archaïque à la fois. La population est très moderne, très connectée, elle a extrêmement envie d’être en contact avec l’Occident. "La liberté de ton est étonnante malgré la répression qui est très forte. Le courage des Iraniens est très surprenant", observe-t-elle.

Le contraste est immense avec la loi et les codes archaïques, le port du voile, les codes régissant le mariage et le divorce : les petites filles sont censées pouvoir se marier à partir de 13 ans, la répudiation et la polygamie sont légales.

"Il y a un écart entre la modernité sociodémographique de la société et les lois archaïques qui s’imposent à elle, qui m’a toujours fait penser que la République islamique ne pouvait pas durer, que c’était absurde. Chaque fois que j’ai assisté à un mouvement de contestation, comme celui qui a secoué l’Iran en septembre de cette année, je me suis dit : ça y est, la République islamique va tomber et je vais pouvoir enfin rentrer en Iran."