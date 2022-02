A lire : "Précipitations", c'est Desperate Housewives sans le glamour

Focus sur le premier livre d’une écrivaine belge – "Précipitations" de Sophie Weverbergh qui compte parmi les dix finalistes du prix Première. L'avis de Sébastien Ministru.

D'emblée, on est séduit par la musique du texte – et, surtout par la voix assez originale qui traverse le récit d’un quotidien. Le quotidien d’une femme – Pétra dont on va s’approcher au plus près… Au plus près de ses aventures domestiques. Aventures immobiles puisque la vie de Pétra se déroule dans un périmètre de vie grand comme un mouchoir de poche.

Pétra est la deuxième femme d’un homme qu’elle appelle le clown – parce que le soir où elle l’a rencontré à la fête du village, il était engagé pour faire le clown… Elle a été tout de suite séduite, alors que… alors que… elle a peur des clowns.

Elle est atteinte de coulrophobie… Le clown travaille dans la restauration des monuments de pierre – genre les caveaux aux inscriptions devenues illisibles… Pétra vit avec les deux enfants de son mari – et avec celui qu’elle a eu avec son mari et – dans son ventre - celui qu’elle attend du même mari.

On est quelque part entre "Desperate Housewives" sans le vernis glamour des personnages créés par Marc Cherry, "Jeanne Dielman" de Chantal Ackerman et une Cendrillon du Brabant Wallon… pour vous situer l’ambiance ménagère à travers laquelle évolue Pétra.

Pétra qui nous raconte – d’emblée – et les scènes d’ouverture du roman sont très réussies – qui nous raconte son emploi du temps – le matin, quand les enfants sont partis à l’école… Elle décrit – avec une préciosité digne d’une grande scène d’aventure – la vaisselle…

Pétra dit : " Je me plains, mais en vérité, j’aime bien la vaisselle. Ou plutôt, non. Je ne l’aime pas mais je l’estime à sa juste valeur. Je l’envisage pour ce qu’elle est au commencement de ma journée et de mon histoire – un moment important. Fondateur. Une sorte de genèse, si vous voulez. Au commencement était la vaisselle."

Après la vaisselle, on passera à la lessive et au linge qu’il faut plier – en suivant exactement le schéma des plis – qui font des tee-shirts de parfaits rectangles. Après – plus tard, on ira à la sortie de l’école – alors qu’elle n’aime pas ça - et on devra se taper les commentaires des autres parents ou grands-parents qui ont tous quelque chose à dire sur la grossesse de Pétra… Et ainsi de suite dans une vie réglée comme du papier à musique.

Et il ne se passe jamais rien dans le quotidien de cette femme ?

Dans sa tête, ça trafique beaucoup… Et puis, c’est pas vrai… Il se passe un truc énorme… Marie – l’ex de son mari, l’a invitée – elle et les enfants à aller au cirque… C’est un événement !

Mais on sent que Pétra avance sur un sol qui bouge un peu… On a quand même toujours un peu peur pour elle… On a toujours un peu peur qu’elle fasse un pas de travers ou pose un geste inconsidéré… D’où cette atmosphère cotonneuse…

Dans une vie sur le visage duquel on aurait posé un mouchoir imbibé de chloroforme… On est toujours à la limite d’avancer là où il ne faudrait pas avancer… Le livre s’appelle "Précipitations"…

Ce climat est soutenu par une langue qui assume les belgicismes et s’appuie sur des décors qui nous sont assez familiers – dans le Brabant Wallon aux portes du Hainaut… Mais il est surtout réussi – une fois de plus, par cette voix. J’entends là la voix d’une femme qui veut couper la ligne de son horizon et l’ouvrir… Mais à quoi ? Mais à qui ? Et la voix d’une autrice dont est curieux de savoir comment elle va transformer l’essai

"Précipitations" de Sophie Weverbergh, c’est paru chez Verticales et sélectionné pour le prix La Première…