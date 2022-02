A lire ou à voir pour la Saint Valentin

Laissez-moi maintenant vous présenter Julia Kerninon finaliste du prix des libraires en 2020. Cette auteure vivant à Nantes incarne une certaine parole libre et sans tabou. Dans ses écrits, elle exploite les questions du couple et de la maternité. Une bien belle occasion pour servir notre Saint-Valentin avec son nouveau roman publié chez L’iconoclaste, " Toucher la terre ferme " une ode magistrale pour devenir mère et être femme. Ode aux enfants également qui sont riches de générosité, de simplicité, de créativité, de pureté… Écrire et lire sont de bons moyens pour vivre en harmonie. Et pour être vraiment amoureuse de son mari, il faut mener d’abord un combat entre la jeune fille riche des 400 coups, amoureuse de 2 hommes à la fois et la mère de deux enfants. Et pour cela, la vie est magique. Elle vous lance des signes comme celui d’entendre son nom quand on devient mère. Une renaissance pour Julia Kerninon. Alors le chemin pourrait être long pour vous conduire à la plus belle Saint-Valentin, l’important est que vous soyez sincère d’abord avec vous-même. Avant de toucher la terre ferme, le voyage peut être assez long et tortueux avant de se rendre compte que c’est vraiment lui (ou elle) l’homme (ou la femme) de sa vie.