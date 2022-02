A lire : " Mariage en douce, Gary et Seberg " : une histoire d'amour entre deux géants

Marcel revient sur les romans cultes de sa bibliothèque. On parle de " Mariage en douce, Gary et Seberg " par Ariane Chemin. Un livre qui revient sur l'histoire d'amour entre Jean Seberg et Romain Gary.

Le roman d’Ariane Chemin respire l’arôme du maquis, avec des éclats d’automne et de soleil. Il va sur les traces d’une histoire d’amour.

Le 16 octobre 1963, à Sarrola-Carcopino, dans la Gravona, entre Ajaccio et Bastia, entre mer et montagnes, le célèbre écrivain-diplomate Romain Gary et l’actrice Jean Seberg se marient dans une forme de clandestinité.

Autour des amoureux figurent le général Charles Feuvrier, le capitaine Domy Colonna-Cesari et le maire du village. Grâce à sa légende de pilote de guerre des Forces françaises libres, de Compagnon de la libération, de fidèle du général De Gaulle, Romain Gary a obtenu l’aide des services secrets. Il lie sa vie à celle de Jean Seberg, l’héroïne de la Nouvelle vague, star de Hollywood.

Hormis la date figurant dans le registre de la mairie, peu sera divulgué de cette journée.

On se trouve à la croisée de deux gloires, celle de la littérature et celle du cinéma

Née à Marshalltow, en Iowa, Jean Seberg est la fille aux cheveux ultra-courts qui vend le Herald Tribune dans " A bout de souffle ", le film de Jean-Luc Godart. En duo avec Jean-Paul Belmondo, elle défie les conventions des années 60.

Son amour pour Romain Gary, né à Vilno, en Russie (aujourd’hui Vilnius, en Lituanie), choque le beau monde. Gary a eu deux fois le Goncourt, avec " Les Racines du ciel ", sous son nom, et pour " La Vie devant soi ", sous le pseudo d’Emile Ajar. Tous deux viennent de divorcer. Ils tiennent à échapper aux paparazzis et à la célébrité qui les statufie. Les légendes du héros-artiste et de la star d’Hollywood s’enchevêtrent sur un fond qui manque de sérénité.

Cette histoire d’amour fascine fascine Ariane Chemin, grand reporter au Monde. Elle écrit la ballade de Romain et Jean

Pendant l’été 2014, en marge d’un reportage en Corse pour " Le Monde ", la journaliste spécialisée dans les enquêtes et portraits souvent politiques décide de remonter la piste des amoureux. Tous deux sont morts tragiquement. Après leur séparation ils étaient restés proches. On retrouve Jean morte dans sa R5, à Paris, un matin de l’été 1979. Gary, qui se suicide en décembre 1980, laisse ce message laconique : " Aucun rapport avec Jean Seberg ". Plus tard on apprendra que le FBI harcelait Seberg en raison de son engagement antiraciste.

Lors du mariage, deux photos ont été prises par Domy Colonna-Cesari. Ariane Chemin réussit à retrouver le capitaine. Longtemps après le mariage l’agent des services secrets rompt enfin la loi du silence. A 94 ans, il parle à la journaliste dans un dancing où il aime boire un verre et danser un tango.

Ce tango corse, " Ultima Strinta ", la dernière étreinte, ressemble à l’amour de Gary et Seberg…

Ces deux photos ce sont des photos de groupe, en noir et blanc, comme on en trouve dans tous les journaux d’hier ou les albums de famille. L’une d’elles orne la couverture du livre d’Ariane Chemin. Le couple figure en avant-plan sur fond de montagnes. Le ciel doit être bleu. Gary est en costume, avec les documents du mariage sous le bras. Seberg, cheveux ébouriffés par le vent, serre un bouquet de fleurs. Leurs regards ont l’air de sonder l’âme de la personne qui va lire leur histoire.

Parfois le hasard nous confronte à ce genre de photos. Elles tenteraient de fuir au moment même où elles se dessinent, étoiles filantes, sur un air de tango…

Car " Ultrima strinta " est une musique qui danse avec les phrases d’Ariane Chemin.