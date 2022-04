À lire : la "Rock’N’Roll Attitude" avec Fanny Gillard

On ne présente plus Fanny Gillard, voix emblématique sur Classic 21. Mais si vous pouvez le retrouver tous les jours à la radio, c’est maintenant aussi en librairie que l’animatrice trace sa route. Elle sort en effet son premier livre, "Rock’N’Roll Attitude", coécrit avec Laurent Rieppi. Elle est l’invitée du Mug de Nicolas Buytaers.

Le titre s’inspire de la chronique du même nom que tient Fanny sur Classic 21. Elle y éclaire auditeurs et auditrices sur la grande et la petite histoire du rock’n’roll. De Janis Joplin à Amy Whinehouse, de Bonnie Tyler à Gorillaz en passant par Elvis Presley, on parle de tous les genres rock et de toutes les époques.

À travers des dizaines de petites histoires des stars et des grands classiques, le livre se pose une question fondamentale : c’est quoi, la "Rock’N’Roll Attitude" ? Pour Fanny Gillard, c’est "une façon de vivre comme on l’entend, de faire à sa sauce, à sa façon, en prenant parfois des risques, on n’étant pas toujours le plus conventionnel possible." Et chaque artiste de s’approprier le concept, dans son propre style, avec des propres codes, qu’ils soient "alcool, drogue, sexe et rock’n’roll"…Ou pas.

"Rock’N’Roll Attitude" par Fanny Gillard et Laurent Rieppi est paru aux éditions Rock & Folk.