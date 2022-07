À lire cet été : trois coups de cœur littéraires de Nicole Debarre

Que lire pendant les vacances ? quels romans emporter dans les bagages ? Nicole Debarre nous conseille trois bons romans pour voyager cet été. Trois livres qui nous emporteront dans d’autres cultures, d’autres paysages et d’autres régimes :

Le flambeur de la Caspienne, polar humoristique de Jean-Christophe Rufin

Dans le troisième tome de ses folles aventures, Aurel le Consul est envoyé à Bakou. Il y découvre une ville magnifique sur le bord de la mer Caspienne, où il peut boire ses petits blancs bien frais en terrasse. Mais quand la femme de l’ambassadeur meurt de manière suspecte, il entame une enquête qui le mènera dans des souterrains secrets, vestiges du régime soviétique, où il rencontre des opposants et découvre des alliances internationales liées par la corruption.

Sauvagines, de Gabrielle Fliteau-Chiba

Raphaëlle est garde-chasse dans l’est du Québec et vit en solitaire avec sa chienne. Des coyotes sont régulièrement torturés par des hommes sans foi ni loi. En compagnie d’un vieil ami, elle mène sa propre enquête. L’occasion pour le lecteur de découvrir les beautés et la force de cette nature sauvage, et des refuges nichés au cœur d’arbres tricentenaires.

La joueuse de go, de Shan Sa

En Chine au début des années 30, l’envahisseur japonais s’est installé dans toutes les grandes villes de Mandchourie. Une lycéenne locale de seize ans a une grosse passion : le jeu de go, que l’on pratique sur les places publiques mandchoues. Elle s’installe sur la place des Mille-Vents, et le premier homme qu’elle affronte est un jeune officier japonais déguisé en Pékinois. Sur fond d’occupation, débute une histoire d’amour.