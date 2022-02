A Life in Ten Pictures : John Lennon nous plonge dans l’intimité de la vie de John Lennon à travers 10 photos historiques de l’artiste. Une occasion de redécouvrir qui était l’homme en privé mais aussi l’artiste engagé et tourmenté.

L’ensemble des grands moments de la vie de la carrière de Lennon sont analysés de façon précise dans ce documentaire raconté par l’entourage proche du chanteur et musicien. On commence par une photographie avec Julia, sa maman, disparue alors qu’il est un jeune ado et on accompagne Lennon jusqu’à la fin de sa vie à l’image de ce dernier cliché, tragique, réalisé devant le Dakota Building de New York, le 8 décembre 1980, quelques heures à peine avant son assassinat.

Jamais voyeuriste et accompagné de témoignages sincères et touchants, A Life in Ten Pictures nous offre un regard différent sur Lennon. A travers ces images, on retrouve un artiste en évolution, de ses années Beatles à sa carrière solo dans les 70s. Sont évoqués ici notamment sa fameuse déclaration déformée par la presse de l’époque selon laquelle les Beatles seraient plus célèbres que le Christ, la période des "Bed-ins for Peace", réaction de John Lennon et Yoko Ono contre la guerre du Vietnam, l’époque du "Lost Weekend" où Lennon a retrouvé durant quelques mois son "côté sauvage" avant de revenir à une vie de famille plus stable, mais aussi la naissance de Sean…

A travers le témoignage d’amis, de spécialistes de sa carrière mais aussi de l’avocat qui l’a défendu lorsque le gouvernement américain de Nixon tentait de le faire quitter le territoire américain, on voyage à travers une expérience de vie hors du commun qui continue à nous fasciner et à nous marquer profondément aujourd’hui.