A Liège, une Sonnambula de rêve

Nicolas Blanmont nous fait son compte rendu d'une Sonnanbula de Vincenzo Bellini onirique et poétique dans une mise en scène de Jaco Van Dormael et des chorégraphies de Michèle Anne De Mey, à l'Opéra Royal de Wallonie.

C’est la nuit, c’est le rêve. Amina, la somnambule de Bellini, est un spectre inquiétant pour les villageois qui ignorent tout de cette maladie mais, pour Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey qui signent la mise en scène de la nouvelle production de l’Opéra de Wallonie, c’est un extraordinaire sujet poétique. Avec neuf danseurs qui évoluent au centre de la scène mais ne se contentent pas d’une danse académique, avec des caméras qui captent leurs mouvements et les restituent sur un grand écran en fond de scène, le duo belge raconte l’histoire autrement pendant que les solistes et les chœurs la chantent. Dans cette production dont une pandémie naissante nous avait privés voici trois ans, les yeux sont éblouis, mais les oreilles aussi : Jessica Pratt (Amina), René Barbera (Elvino), Marko Mimica (le Comte Rodolfo) mais aussi Julie Bailly, régionale de l’étape qui tire le meilleur du rôle de Teresa, sont souverains. Et Giampaolo Bisanti, nouveau directeur de la maison liégeoise, signe une lecture nette et sans pathos inutile.

