A Liège, le parc du Jardin Botanique s'offre un lifting

"Actuellement, les chemins sont dans un état lamentable. Pour une personne valide, c'est déjà difficile de marcher, mais pour des personnes plus âgées, à mobilité réduite ou avec des poussettes, c'est carrément impossible. Et quand il pleut un peu, cela se transforme en gadoue, en boue, il faut mettre des bottes" constate Fabienne Hennequin, riveraine et secrétaire du comité de quartier Bronckaert-Botanique. "D'autre part, comme le parc est en pente, vers la rue Louvrex, à chaque grosse averse, le gravier est emporté par l'eau et va jusqu'au caniveau qui se trouve à l'entrée principale, face à la rue du Jardin Botanique. Et là, l'avaloir est bouché par les graviers. Les services de la ville doivent continuellement revenir, bref, c'est compliqué".

Le budget global du chantier est de près d'un million et demi d'euros, subsidié aux 2/3 par la Région wallonne. Une première étape vers la rénovation complète de ce parc, notamment de sa plaine de jeux.