A Liège, la réglementation sur les chiens dangereux s'élargit désormais aux "bâtards"

La Ville de Liège va modifier son règlement sur les chiens dangereux. Leurs propriétaires doivent les tenir en laisse et attacher une muselière dans tous les lieux publics. Jusqu'à présent, sept races étaient concernées: le Rottweiler, le Mastiff, l'American Staff, le Staff Bull-terrier, le Bull Terrier, le Pitbull et le Dogue Argentin.

La ville va y ajouter les "bâtards", c'est à dire les chiens issus d’un croisement avec une de ces races. "Nous l'avons constaté lors de procédures de sanctions administratives communales, de nombreux propriétaires nous disaient que leur chien ne rentrait pas dans cette catégorie car il était issu d'un croisement, et donc qu'eux-mêmes ne devaient pas être sanctionnés", précise Christine Defraigne, première échevine en charge du bien-être animal. "Mais les animaux en question présentaient toutes les caractéristiques qu'on relève chez les chiens dangereux. Il nous a donc semblé important et opportun d'élargir le champs d'application de ce règlement de façon à prendre en considération ces croisements de races qui peuvent également causer des drames".

Les propriétaires de ces chiens issus d’un croisement avec une des sept races considérées comme dangereuses devront donc eux aussi les tenir en laisse et attacher une muselière dans tous les lieux publics. En cas de non respect, l'amende peut s'élever à plus de 120 euros.