A Liège, la Grand Poste remporte l’Oscar de l’immobilier belge, le RES Awards

La rénovation d’un édifice emblématique

Dans son communiqué, les RES Awards rappellent vouloir "encourager la recherche de la qualité et de la diversité dans le secteur immobilier." Ils saluent "la rénovation d’un édifice emblématique avec des techniques de construction et de restauration très spécifiques et un centre de créativité unique." la restauration de la Grand Poste a été orchestrée par le bureau d’architecture Altiplan, BPC Group, le bureau d’études Lemaire & Ellyps et le bureau d’architecture intérieure Twodesigners.