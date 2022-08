À Liège, la coopérative Rayon9 se faufile à vélo

Lancée en 2016, la coopérative Rayon9, spécialisée dans les livraisons en vélo-cargo, met l'accent sur l'écologie et le social.



Vous les avez sans doute déjà croisés ces vélos de chargement qui circulent à travers les villes et s'arrêtent souvent pour quelques minutes devant les magasins. Baptisés vélos cargos, ils sont un moyen de transport prisé par quelques particuliers, mais surtout par des entreprises émergentes, qui les utilisent pour des livraisons en tout genre. Rayon9, une coopérative liégeoise est de celles-là.



Comme nous l'explique le gestionnaire opérationnel et co-fondateur de l'entreprise, Serge Mignonsin, il y a évidemment certaines préoccupations écologiques à l'origine de cette entreprise lancée en avril 2016. Les livraisons en voiture, en camion ou en camionnette, engendrent en effet énormément de pollution et d'embouteillages à Liège, comme dans d'autres grandes villes. Le vélo, qu'il soit cargo ou non, a l'avantage de polluer beaucoup moins, et de pouvoir se faufiler sur des routes que les véhicules à quatre roues ne peuvent pas emprunter, accélérant ainsi les transports citadins de marchandises. "Les 2/3 de notre activité, c'est du Last Mile", nous explique-t-il. En d'autres termes, la "dernière ligne droite" avant que le colis ou la marchandise arrivent à destination. "En logistique, le dernier kilomètre est le plus coûteux en matière économique et écologique" précise-t-il. Mais en complétant le transport au moyen d'un vélo cargo, Rayon9 permet de faire baisser ce coût. Les chiffres avancés sur leur site (à l'heure où sont écrites ces lignes) parlent d'eux-mêmes : 133736 kilomètres parcourus en vélo, 92816 transports à la force du pied et 26,7 tonnes de CO2 économisée.