A Liège, la communauté turque continue à se mobiliser pour aider les victimes du séisme

Dans la cave du centre culturel, Birgul prépare elle-même la pâte à pizza. Derrière un grand Buffet, Bejul et Mayrem proposent les plats préparés à emporter: "Ce sont des petits pains fourrés de fromage, patates, épinard aussi. Le but, c'est de vendre le plus possible pour récolter une grande somme pour envoyer en Turquie" confient-elles.

Des médicaments mais aussi des containers équipés pour remplacer les tentes

"Tous les dons sont réunis à Bruxelles, et de là, ils partent en Turquie à une association qui s'occupe de la gestion des catastrophes" explique Erol Karaman, le président de la mosquée. "L'argent servira dans un premier temps à préparer les containers équipés. Il y a tout dedans: wc, douche. On est obligés de passer à ces containers parce qu'on ne peut plus vivre dans une tente pendant des mois. Il y aussi les médicaments, les groupes électrogènes pour pouvoir avoir du courant. Ce sont les premières choses qu'il faut absolument régulariser."

L’ensemble des médias belges unissent leurs forces aujourd'hui pour soutenir le Consortium 12-12 et Médecins Sans Frontières afin de venir en aide aux victimes des tremblements de terre.

Pour vos dons, rendez-vous sur le site 1212.be ou sur le site de la RTBF.