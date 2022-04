A Liège, la bibliothèque des Chiroux prépare déjà le déménagement de ses 500.000 livres, disques, CD, DVD,... vers le pôle Bavière

Sauf contretemps, c'est précisément dans un an (en avril 2023) que sera inauguré à Liège le nouveau Centre de Ressources du pôle Bavière. Il accueillera les collections de la bibliothèque des Chiroux. Plus d'un demi-million de livres, revues, CD, DVD, vinyles,.. prendront place dans les rayonnages et réserves.

Ce déménagement XXL va débuter en novembre et s'étaler sur quatre mois. "Cela fait déjà plusieurs années qu'on le prépare, d'autant qu'au pôle Bavière, les collections seront réorganisées par thématiques et plus en fonction des supports - papiers, CD, vinyles,...-" précise Bénédicte Dochain, directrice de la bibliothèque Chiroux de la Province de Liège. "Dans cette perspective, on a d'ailleurs effectué un sérieux tri, un élagage parmi les 700 000 documents des collections, en offrant environ 170 000 pièces - celles qu'on avait par exemple en plusieurs exemplaires- à des bibliothèques, écoles, crèches et maisons de repos qui avaient été sinistrées lors des inondations de juillet".

Précisons que d'ici le début du déménagement en novembre, la bibliothèque des Chiroux restera intégralement accessible au public.