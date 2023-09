A Liège, l'Université investira-t-elle le quartier Chiroux-Croisiers?

A Liège, dans le quartier Chiroux-Croisiers, deux bâtiments seront bientôt vides. Celui de la bibliothèque, déménagée à Bavière, et l'immeuble d'Ethias. Il est très sérieusement question d'y installer les facultés de droit et de sciences sociales. L'université n'en est pas encore au stade de la décision, mais les autorités académiques ont déjà rencontré le promoteur qui a racheté le bâtiment d'Ethias. Et les étudiants ont un avis, eux aussi.

En termes de mobilité, d'éco-responsabilité et de gain de temps, les étudiants pourraient y voir un réel avantage

La faculté de droit et celle des sciences sociales dans le quartier Chiroux-Croisiers à la place d'Ethias et de la bibliothèque, ce n'est pas encore fait, mais le projet est sérieux. Début du mois, les étudiants en droit ont lancé un sondage. "Une faculté au centre-ville, dont le tram pourrait desservir un arrêt tout prêt, va être un avantage pour beaucoup d'étudiants" explique Nicolas Bouzendorff. "C'est sûr qu'on s'éloigne de la verdure et du cadre flamboyant du Sart-Tilman, mais en termes de mobilité, d'éco-responsabilité et de gain de temps ainsi que d'économies pour ceux qui utilisent la voiture, les étudiants pourraient y voir un réel avantage. C'est ce qui ressort beaucoup du sondage que l'on a réalisé."

Un projet toujours en réflexion

Un quartier latin, à Liège, à côté de la place du Vingt-Août, ça a du sens, explique la rectrice Anne-Sophie Nyssen: "Nous avons commencé à réfléchir s'il y avait la possibilité de revenir, pour certaines facultés, au centre-ville. Deux ont montré un intérêt: c'est la faculté des sciences humaines et sociales, la sociologie se fait dans la ville, et la faculté de droit, proche du Palais de Justice, au cœur de la Cité aussi. Soyons prudents, on n'a pas encore commencé réellement de concertation avec l'ensemble du personnel, l'ensemble des étudiants."

L'université doit trouver l'argent pour acheter. Ethias part en 2025. Il faudra ensuite rénover ou bien démolir pour reconstruire autre chose. Les étudiants actuels seront diplômés avant le déménagement.